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Mehmet Özhaseki: "Seçim sistemleri hiçbir partiyi kurtarmaz"

Parti genel merkezinden Kayseri'deki bir televizyon programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, seçim sistemlerinin hiçbir partiyi kurtarmayacağını, vatandaşın iradesini meclise yansıtmak için adaletli ve demokratik bir şekilde çalışmasını sağlayacağını söyledi.

İç Politika 23.03.2022, 00:52 23.03.2022, 01:06
Mehmet Özhaseki: "Seçim sistemleri hiçbir partiyi kurtarmaz"

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, parti genel merkezinden Kayseri'deki bir televizyon programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özhaseki, Milletvekili Seçim Kanunu'ndaki değişiklik içeren teklifle ile ilgili soruya, 15 maddelik tasarının Meclise sevk edildiğini belirtti.

Tasarıyla ilgili farklı görüşlerin olabileceğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"15 madde içinde en fazla 3-4 madde tartışıldı. Birincisi barajın yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesi. 1980 ihtilalinde seçim barajı yüzde 10 olarak benimsenmiş, bu yüzde 7'ye düşürülüyor. Herkesin olumlu bakması gereken bir konu. Zaten düşürülsün deniliyordu. Partilerin seçime katılabilmesi şartları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şartı vardı. Bu kaldırıldı. Sadece kongrelerini yapma şartını sağlaması yeterli hale getirildi. Bu güzel bir şey değil mi? Emanet milletvekilleri veriliyordu. Daha çok parti içerisinde sesini çıkartmayacak, emirleri gibi 'git bakalım şuraya' denilecek milletvekillerinden, genel başkanının iki dudağı arasında olan istikbali ile oynanan 20 kişi arasından tespit ediliyordu. Emanet olarak veriyorlar, onlar da melül melül boyunlarını büküp gidiyorlardı. Kendi partileri içerisinde müthiş tartışmalar yaşanıyordu. Onların da adeta alnında kara bir leke gibi üzülerek, utanarak her seferinde başlarına vurulan bir iş oluyordu. Bu da kaldırılıyor. Kongresini yapan, teşkilatlanan her parti seçime girebilecek. 20 milletvekilinin soldan sağa transfer edilerek sadece AK Parti karşıtlığı için dünyada bir araya gelmeyecek adamların emaneten verilmesi hoş bir şey miydi? Herhalde Milletvekili Seçim Kanunu'nda değişiklik içeren teklifimiz, en çok gözleri yaşlı, boyunları bükük şekilde zıt görüşteki partilere altın tepside sunulan CHP milletvekillerini sevindirmiştir."

"Vatandaşın iradesi istemediği bir partiye gidiyor"

Vatandaşın iradesinin sandığa yansıyacağı bir sistem önerdiklerini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir başka tartışılan konu da şöyle, bir ilde üç parti seçime giriyor. A partisi 107 bin oy alsın, B partisi 80 bin oy, C partisi de 54 bin oy alsın. O ilden 2 milletvekili çıkacak. Bu sonuca göre, demokrasi gereği birinci ve ikinci partinin milletvekili çıkartması beklenir. A ve C Partileri ittifak kurduğunda, vekillikler bu iki parti arasında bölüşülüyor, 2 vekili de ittifak alıyor. İkinci en yüksek oyu alan yani 80 bin oy alan milletvekili çıkaramıyor. Neresinde bunun adalet? Vatandaşın iradesi istemediği bir partiye gidiyor. Biz de vatandaşın iradesinin sandığa yansıdığı, hak ettiği gibi bir milletvekili çıkarılabilecek bir sistem oluşturuyoruz. Burada aykırı bir durum yok."

Özhaseki, seçim sistemlerinin hiçbir partiyi kurtarmayacağını, vatandaşın iradesini meclise yansıtmak için adaletli ve demokratik bir şekilde çalışmasını sağlayacağını kaydetti.

İyi işler yapan ve milletin oyunu alabilenlerin iktidar olacağını vurgulayan Özhaseki, kurulduğu günden bu tarafa belediyelerde girdiği her seçimde birinci parti, genel seçimde birinci, referandumlarda vatandaş her zaman güvenmiş bir parti olduklarını hatırlattı.

Girdikleri 15 seçimde birinci olduklarını dile getiren Özhaseki, "İstedikleri kadar ağlayıp bağırsınlar. Kendilerine faydaları yok. Doğru işleri zaten CHP desteklemez. Zehirli bir dil kullanarak buna saldıracaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#Mehmet Özhaseki #ak parti #seçim kanunu
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