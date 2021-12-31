"Medyamız habis zihniyetten kendisini kurtaracak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak etti.
İç Politika 31.12.2021, 15:25 31.12.2021, 15:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda konuştu.
Erdoğan, "Demokrasiye karşı darbecilerin yanında saf tutanlar, yine bizim gayretlerimiz ve milletimizin desteği sayesinde siyasetten tasfiye edildiler. Üzülerek ifade etmek isterim ki basın yayın camiamızda darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadı. 2023'e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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