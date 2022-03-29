Meclis Hastanesinin çalışma saatlerine ilişkin açıklama
Meclis Hastanesinin Genel Kurulun çalıştığı dönemlerde 09.00-18.00 saatleri arasında, Genel Kurulun tatile girdiği dönemlerde ise 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verdiği açıklandı.
TBMM Genel Sekreterliği, bir milletvekilinin Twitter üzerinden Meclis Hastanesinin çalışma saatlerine ilişkin paylaşımı üzerine yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Meclis Hastanesi tarafından, TBMM Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında; milletvekilleri, idari teşkilat personeli ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlülerine, ayrıca Meclis'te görev yapan sözleşmeli ve geçici görevli personel ile bunların bakmakla yükümlülerine sağlık hizmeti verildiği anımsatıldı.
Protokolde, hastanenin çalışma saatlerinin TBMM'nin uyguladığı mesai saatlerine göre olacağının hüküm altına alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, Genel Kurulun çalıştığı dönemlerde 09.00-18.00 saatleri arasında, Genel Kurulun tatile girdiği dönemlerde ise 08.30-17.30 saatleri arasında hastane tarafından hizmet sunulmaktadır. Ayrıca süre sınırlaması olmaksızın Genel Kurulun çalışmaları ile komisyon toplantılarının bitimine kadar da nöbetçi sağlık personeli ile hizmet sunumuna devam edilmektedir."
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