MAK Araştırma Şirketi'nden yeni siyasi ittifak iddiası!
MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yeni bir ittifak kurulacağına ilişkin paylaşımda bulundu.
İç Politika 28.06.2022, 10:36
MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni bir ittifakın geldiğini duyurdu. Kulat, söz konusu ittifakın merkezinde Zafer Partisi'nin olacağını yazarken diğer partilerin isimlerinden bahsetmedi.
Kulat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yeni bir ittifak geliyor. Zafer Partisi'nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun."
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