Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekiliğinden ayrılıyor

Mahir Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."