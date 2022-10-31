Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekiliğinden ayrılıyor
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden affını talep ettiğini açıkladı.
İç Politika 31.10.2022, 19:02
Mahir Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."
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