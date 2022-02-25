Kurucusu olduğu partiyi yerden yere vurdu ve istifa etti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti.

Çelebi, Twitter hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi'nin sosyal medya hesabındaki açıklaması şöyle:

"Israrlı uyarılarıma rağmen 'ben' değil 'biz' olamadığımızdan, kuruluş ilkelerine ve rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Kurucuları arasında büyük umutlarla yer aldığım partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir. Bu istifanın sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum."