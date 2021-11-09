Külliye'de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Karamollaoğlu ile görüşmesi yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.