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Kripto para uzmanları Meclis'e geliyor

Kripto para konusunda uzman isimler çarşamba günü Meclis'e gelerek AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'la görüşecek.

İç Politika 27.12.2021, 20:17
Kripto para uzmanları Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AA muhabirinin, kripto para yasa taslağına ilişkin sorularını yanıtladı.

Sosyal medyada dün "Kripto yasa taslağını konuşuyoruz" başlıklı bir sohbete katıldığını anlatan Elitaş, onları dinleme imkanı bulduğunu söyledi.

Yasa tekliflerine, toplumun tüm paydaşlarının fikirlerini aldıktan sonra son halini verdiklerine işaret eden Elitaş, "Platformda akşam bine yakın dinleyici, katılımcı vardı. 'Sizleri teker teker dinleme imkanımız mevcut değil, içinizden bu konuyu en iyi bilenler gelsin.' dedik. Onlar gelecekler. 5 kişi seçmişler. Çarşamba günü saat 13.30'da parlamentoda toplanacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız aradı, 'Bu konuyu bilen genel müdürümüzü gönderelim.' dedi. Bir de bu konuyla ilgili akademisyen arkadaşlarımız var. Onlar da gelecekler. Toplam 8 kişilik bir heyet, bu konuyla ilgili görüşmeler yapacağız." bilgisini verdi.

"Bu konudaki her görüş bizim için değerlidir"

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin çalışması olduğuna dikkati çeken Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiklerini biliyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sunum gerçekleştireceğini belirten Elitaş, şöyle devam etti:

"Bu da güzel bir tesadüf oldu. O platformdaki arkadaşlarımızın çok değerli katkıları var. 3, 4 kişiyi dinleme imkanı bulabildim. Konuyu bilen, içinde bulunan ve kanun teklifi hazırlanırken nelere ihtiyaç duyulduğunu, nasıl bir yöntem uygulanırsa önünün kesileceğini, ölü doğacağını ifade edebilecek bilgiye sahip arkadaşlarımız olduğunu gördük. Umuyorum yararlı bir toplantı ortaya çıkacak. Bu konudaki her görüş bizim için değerlidir.

Bu toplantının ardından perşembe ya da cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de bir görüşme yapacağız. 4 Ocak'ta TBMM'ye sunmayı arzu ettiğimiz, doğal gazın kademeli tarifeye girmesi, kur garanti mevduat hesaplarıyla ilgili durum, müteahhitlerin fiyat farkıyla ilgili konular var. Bu konularda değerlendirme yapacağız. Bittikten sonra kripto paralarla ilgili kendi yaptıkları çalışmalarda bize sunum yapacaklar."

Çarşamba günü kripto para sektöründen isimlerle yapacakları toplantının kendileri açısından güzel olacağını dile getiren Elitaş, "Bürokrasinin hazırladığı teklifi, onların bize verdiği bilgiler çerçevesinde daha olgun, daha dolu dolu dinlemiş olacağız." dedi.

"Taslağın, teklif haline dönüşmesinde büyük katkı sağlayacaklar"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, bu düzenlemenin, vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş olduğunu bildirdi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konuda, bunun sağlıklı yürümesiyle ilgili düzenleme yapılacağını vurgulayan Elitaş, "Yapılan düzenlemenin, sistemi engelleyici değil, sistemden mağdur olabileceği düşünülen kimselerin mağduriyetini durduracak şekilde olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışındaki borsalara erişim kısıtlaması konusundaki endişelere ilişkin Elitaş, "Böyle bir şey olacağını pek tahmin etmiyorum. Yurt dışındaki borsalara nasıl giriliyor bilmiyorum ama şu anda yurt dışındaki bir borsaya girme hakkı olan birisine, biz niye girmeyi engelleyecek bir durum ortaya çıkaracağız ki? İnsanların takip edilemeyen IP'ler üzerinden değil, en azından bilinen resmi yollarla yapmasını sağlayabilmenin bizim devlet olarak görevimiz olması gerekir. Eğer bu sistem hayatın bir gerçeğiyse, o insanları sistem dışına çıkarmak değil, sistem içinde kalmalarını sağlamak daha önemli bir iş." ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü gerçekleştirecekleri toplantıdaki paydaşların fikirlerinin önemli olacağına işaret eden Elitaş, "Taslağın, teklif haline dönüşmesinde onlar da büyük katkı sağlayacaklardır. Buna inanıyorum." diye konuştu.

"Hızlı hareket edilmesini sağlayabilecek yasa ortaya çıkarmak daha doğru"

Türkiye'nin, dünyada kripto para borsalarına en çok katılımcısı bulunan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Elitaş, şunları kaydetti:

"Çok hızlı gelişen bir platform, yasal mevzuatın olması gerekiyor. İspanya'da, Belçika'da olduğunu söylediler. O ülkelerin mevzuatları da incelenecek. En azından oradaki mevzuatlarla ilgili yapılan eleştiriler nelerdir, onlar değerlendirilecek. İlk adım atanların, yaptıkları mevzuatı değerlendirirken ne gibi aksaklıklarla karşılaştıklarını görüp biz, onların görmüş oldukları engelleri aşmış olarak çıkaracağız diye düşünüyorum. Aslında böyle mevzuatlarda, bir kanun ortaya çıkarmak yerine, ikincil mevzuata bırakıp günün ihtiyaçlarına göre sürekli değişimi ortaya çıkarabilecek bir düzenleme yapmak doğrusudur. Çünkü internet, bilişim dünyasındaki gelişme ışık hızıyla oluyor. Genel anlamda bir düzenleme yapıp, bu düzenlemeyi ikincil mevzuatlarla çok daha esnek bir hale getirebilecek, ilgili kurum veya kuruluşun değişime göre hızlı hareket etmesini sağlayabilecek yasa ortaya çıkarmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim."

Sosyal medyadaki deneyiminin ardından böyle paylaşımların ülkeye katkı sağlayabildiğini gördüğünü anlatan Elitaş, "Medeni bir şekilde tartışmanın olduğu, sadece konuyla alakalı, siyasetten ari bir vaziyette, meseleyi teknik düzeyde tartışmanın ülkeye çok büyük fayda sağladığını gördüm." dedi.

Kaynak: AA
#TBMM #mustafa elitaş #kripto para
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