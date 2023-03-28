Konya Hollanda'dan büyük bir ülkeymiş
Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu söyledi.
Konya mı büyük Hollanda mı? Hangisi daha büyük? 'Konya Hollanda'dan daha büyük bir ülke' ifadeleriyle sosyal medyadının gündemine oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafına neden olan bilgi karşılaştırmanın aslı da merak konusu oldu.
Konya'nın bir ülke olmadığını herkes biliyor. Orada bir sorun yok. Peki, gerçektenden de Konya şehrimiz Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri olan Hollanda'dan toprak bakımından büyük mü?
KONYA NE ÜLKE NE DE HOLLANDA'DAN BÜYÜK
Konya'nın Hollanda'dan büyük olduğu iddiası tamamen asılsız.
Çünkü, Hollanda toprak bakımından Konya'dan daha büyüktür.
Konya'nın yüzölçümü 38 bin kilometrekaredir.
Hollanda'nın yüzölçümü ise 41 bin kilometrekaredir.
"Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke"— EHA MEDYA (@eha_medya) March 28, 2023
▪️6'lı Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da konuştu.pic.twitter.com/tTn0t6GYzZ
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