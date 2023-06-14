Koltuk savaşlarında son durum: Çay bahçesinde 2 saatlik görüşme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmek için Ankara'ya geldi. İki isim Ahlatlıbel Parkı'nda buluşmalarının ardından açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan yeniden Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

Büyük vaatler veren 6'lı masa, çıkan sonuç karşısında yeniden hayal kırıklığı yaşadı.

Kritik cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardında muhalefette nabızlar her geçen saniye artıyor.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha kazanması sonrası eleştiri oklarını Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.

Bu durum ardından özellikle CHP'de iç hesaplaşma başlarken değişim tartışmaları da gündeme geldi.

Parti kurmayları 'değişim' mesajı verirken, Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında 'yola devam' açıklamasında bulundu.

İstifa etmemekte direnen Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ise CHP'deki değişim talebini daha da artırdı.

İki isim parkta bir araya geldi

Muhalefette kritik günlerin yaşandığı anlarda değişim talebinin öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’yla Ankara’da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in uğurladığı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, farklı araçlarla tesislerden ayrıldı.