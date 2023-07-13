Kılıçdaroğlu ve Akşener kaybedilen seçim sonrası ilk buluştular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kaybedilen seçimlerin ardından ilk kez ziyaret etti. Görüşmeden ilk fotoğraflar basına servis edildi.

SEÇİM SONRASI İLK BULUŞMA

Millet İttifakı'nın ana omurgasını oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin liderleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne girişinde partinin kurmayları tarafından kapıda karşılandı. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu karşılamaması dikkat çekti.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM

Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında girmişti. Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesinin ardından Akşener'le aralarında soğuk rüzgarlar esmişti. Meral Akşener geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "CHP'den 15 milletvekili istedik, en büyük pişmanlığımdır. Bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş" demişti. Akşener'in bu sözleri, "Millet İttifakı dağıldı" iddialarını da beraberinde getirmişti.