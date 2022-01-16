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Kılıçdaroğlu var olan bakanlığı yeniden kuracaklarını söyledi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben kaleme aldığı 'İklim Mektubu'nda Türkiye'de zaten var olan "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı"nı görmeyip İklim Bakanlığı kuracağını ifade etti.

İç Politika 16.01.2022, 16:46
Kılıçdaroğlu var olan bakanlığı yeniden kuracaklarını söyledi

Türkiye geçtiğimiz yıl iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeni bir adım attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve iklim konusundaki hassasiyeti üzerine 'Paris İklim Anlaşması', Meclis'te tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

Bunun üzerine 1 Kasım itibariyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili yapacağı çalışmaları dünyaya anlatmaya başladı.

Çalışmalar kapsamında 7 bölgeye dair "Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları" hazırlanıp uygulamaya geçilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"EKOLOJİK SIÇRAMAMIZ DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben kaleme aldığı 'İklim Mektubu'nda ekolojik bir yıkımla karşı karşıya olunduğuna ve dünyanın yaşanabilir olmaktan büyük bir hızla uzaklaştığına işaret etti. Uluslararası bir kararlılıkla ülkeyi daha yaşanabilir kılmanın politikalarının hazır olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, mektubunda şöyle devam etti: "Dünyaya örnek olacak ekolojik sıçramamızı birlikte yaşama geçireceğiz. Türkiye'yi evrensel kriterlere uygun bir ekosistemin uygulayıcısı ve dünyadaki öncüsü yapacağız. Tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ekolojik sınır ve şartlara uygun olarak değerlendiren; karar süreçlerinde demokratik ve siz gençlerin doğrudan denetimine, katılımına açık bir çevre politikasını hayata geçireceğiz.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN İKTİDARINDA İKLİM BAKANLIĞI KURACAĞIZ"

Her alanda olduğu gibi iklimde, doğada, ekosistemde, suda, tarımda, kent ve kır yaşamında adaleti sağlayacağız; çevrenin binlerce yıllık kadim adaletinin önüne barajlar kurmayacak, yollar yapmayacak, engeller çıkartmayacağız. Bu bağlamda, Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı'nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız. Bugünün gençleri olan sizlerle birlikte, sizin de çocuklarınız için, evrenin bilinen en güzel gezegenini, yeniden sağlıklı mavi küreye dönüştürelim. Türkiye'den başlayalım. Ülkemizin ve dünyanın ekolojik geleceğini kurtaralım. Başarabiliriz, geleceği değiştirebiliriz."

Kaynak: Yeni Şafak
#kemal kılıçdaroğlu #chp #İklim Bakanlığı
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