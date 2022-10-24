Kılıçdaroğlu, TOGG'un fabrika açılışına katılmayacak
CHP Sözcüsü Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yerli otomobil TOGG'un fabrika açılışı için davetiye gittiği iddialarını doğruladı. Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun törene katılmayacağını söyledi.
İç Politika 24.10.2022, 21:12
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki MYK sonrası basının karşısına geçti. Öztrak, açıklamalar yaptıktan sonra soruları yanıtladı. Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 'TSK kimyasal silah kullandı' iftirasına destek vererek, terör örgütü PKK lehine açıklamalarda bulunmasına ilişkin soruyu geçiştirdi. Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun, 'Bir de beni denesinler.' şeklindeki ifadelerinin adaylık ilanı olarak yorumlanıp yorumlanmayacağı ile ilgili soruya ise, "Türkiye 6 genel başkanın ağzından 13.Cuumhurbaşkanının ismini duyacak." dedi. Öztrak, Kılıçdaroğlu'na TOGG'un fabrika açılışı için davet geldiğini, Kılıçdaroğlu'nun davete katılmayacağını açıkladı.
Kaynak: Sabah
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