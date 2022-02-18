Kılıçdaroğlu şok etti: "Ben de 28 Şubat mağduruyum"

Kemal Kılıçdaroğlu, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi liderlerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüş adı altında Ahlatlıbel'de bir araya gelmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya gelen parti liderlerinin toplantısı yaklaşık 5 saat 30 dakika sürmüştü. Toplantıdan ziyade toplantının ardından ortak açıklama yapan liderlerin, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metnini Türkiye tarihinde post-modern darbe olarak tanımlanan 28 Şubat'ın yıl dönümünde açıklayacaklarını duyurması tepki çekmişti.

İLGİNÇ AÇIKLAMA: BENDE 28 ŞUBAT MAĞDURUYUM

Konuyla ilgili canlı yayında kendisine yöneltilen "Neden 28 Şubat?" sorusunu cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilginç ifadelerle bu tarihte açıklama yapılacak olmasını savundu.

Soruya verdiği cevapta "Geçmiş 28 Şubat'ta ne oldu? Demokrasi rafa kaldırılmıştı. Bu 28 Şubat'ta ne olacak? Raftan demokrasiyi indireceğiz. Kim ne düşünürse düşünsün, bu 28 Şubat, gerçek anlamda demokrasinin Türkiye'ye gelmesi için atılan temel adımlardan birisi olacaktır" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

Ben de bunun mağduruyum. 28 Şubat mağdurları var mı, var. Niye helalleşme diyoruz, bunun için diyoruz. Hepimizin oturup helalleşmesi lazım. İntikam duygusu ile devlet yönetilmez.

GERÇEK MAĞDURLAR ŞAŞKIN!

Kılıçdaroğlu'nun "Ben de 28 Şubat mağduruyum" sözleri dönemin gerçek mağdurları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken CHP genel başkanının bu açıklamalarına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'dan sert cevap geldi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu, katıldığı TV programında bir saat konuşsa da yine bir tane mantıklı cümle kuramamıştır. Demokratik vasıtaları kullanarak siyaset yaptığından bihaber olan Kılıçdaroğlu, kendisine ezberletilen 'ülkede demokrasi olmadığı' safsatasından başka bir şey söylememektedir" dedi.

İsmet Büyükataman'ın açıklaması şu şekilde;

'SAFSATADAN BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEMEMEKTEDİR'

"Kılıçdaroğlu, katıldığı TV programında bir saat konuşsa da yine bir tane mantıklı cümle kuramamıştır. Demokratik vasıtaları kullanarak siyaset yaptığından bihaber olan Kılıçdaroğlu, kendisine ezberletilen "ülkede demokrasi olmadığı" safsatasından başka bir şey söylememektedir.

Masanın HDP ayağına cevap veremeyip “Masanın 1 değil 4 ayağı olsa ne olur, 14 ayağı olsa ne olur.” diyen CHP Genel Başkanı için bu ülkede 5 dil olsa ne olur, 10 millet olsa ne olur, ülke 3'e bölünse olsa ne olur, ay yıldızlı şanlı bayrağın yanında paçavralar sallansa ne olur!

'BOŞ TENEKEDEN ÇIKAN GÜRÜLTÜ'

Toplantının ardından yayınlanan bildiriye dair bir eleştiri getirilemediğini söyleyen CHP Genel Başkanı, boş tenekeden çıkan gürültüyü müzik zannetmekle kalmıyor, bir de bu gürültünün sanat çevrelerince dikkate alınmadığından yakınıyor.

DİKKAT ÇEKEN '28 ŞUBAT' GÖNDERMESİ

Bu vesile ile 28 Şubat’ın en büyük mağduru olduğunu öğrendiğimiz Kılıçdaroğlu, oturdukları masada MGK kararlarını uygulama noktasında kararlılığını ifade eden Akşener’den hakkını almış mıdır, hanımefendi ile helalleşmiş midir?

'KAYBETMEYE MAHKUM OLACAKLAR'

Akılları teraziye çıkarmaya kalkan bu zatın, değil sadece kendi ve yancılarının aklını, ağababalarının aklını da alarak teraziye çıkmasının bir faydası olmayacak, 'Benim aklım hep Türkiye’dir.' diyen Sayın Genel Başkanımız karşısında kaybetmeye mahkûm olacaktır."