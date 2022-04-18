Kılıçdaroğlu'nun "Pençe Kilit Operasyonu" mesajı HDP'yi rahatsız etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarına yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu için neredeyse bir gün sonra Twitter'dan attığı destek mesajına HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan tepki geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta ‘Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’ bölgelerindeki terör unsurlarına yönelik ‘Pençe Kilit’ operasyonunun başladığını duyurmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyona destek vererek “Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.” ifadesini kullandı.,
İTTİFAK ORTAĞI HDP RAHATSIZ OLDU
Bu durum, CHP'nin ittifak ortağı HDP tarafından rahatsızlıkla karşılandı.
Kılıçdaroğlu’nun tweetinin ekran görüntüsünü paylaşan HDP Sözcüsü Ebru Günay ise şunları söyledi:
" Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu? Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan."
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