Kılıçdaroğlu'nun muhtemel halefi belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun partide değişime öncülük etmesini isteyenlere Özgür Özel de katıldı. Özel'in bu çağrıyı Kılıçdaroğlu'ndan "onay" alarak yaptığı tahmin ediliyor.
İç Politika 12.06.2023, 00:49
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" çağrısının bir benzeri Kılıçdaroğlu'nun muhtemel halefi olarak değerlendirilen Özgür Özel'den geldi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel de 'Değişim' dedi.
Değişimin gerekliliğinden söz eden Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu değişime öncülük etmesi gerektiğini söyledi.
Özel'in bu açıklamayı Kılıçdaroğlu'nun onayıyla yaptığı tahmin ediliyor. Zira CHP'de Kılıçdaroğlu'nun şu anda koltuğunu devredebileceği tek isim Özgür Özel olarak görünüyor.
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