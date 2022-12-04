Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin kimdir?

CHP, 2023 ortalarında yapılacak seçimler öncesi mevcut iktidara ekonomi ve hukuk konularında sert eleştiriler yöneltiyor.

Bununla birlikte Rifkin'le el sıkışıldığı CHP'den henüz resmi olarak teyit edilmiş değil.

Peki kariyerinde Avrupa Birliği ve Çin hükümetlerinin yanı sıra eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e "Üçüncü Sanayi Devrimi"nin uygulanması konusunda danışmanlık yapan Jeremy Rifkin kimdir?

Bilimsel ve teknolojik değişimlerin ekonomi, işgücü, toplum ve çevre üzerindeki etkileri ile ilgili 20'den fazla kitap yazan Rifkin'in kaleme aldığı eserler dünya genelinde 35'dile çevrildi ve genellikle en çok satanlar listesinde yer aldı.

Yazılarında "ilerleme çağından" sonra "dayanıklılık çağına" geçilmesini öneriyor ve yeşil enerjinin öneminin altını çiziyor.

Rifkin, dünyanın önde gelen yenilenebilir enerji şirketleri, elektrik iletim şirketleri, inşaat şirketleri, mimarlık firmaları, bilişim ve elektronik şirketleri ile taşımacılık ve lojistik şirketlerinden oluşan "TIR Consulting" isimli danışmanlık şirketinin başkanlığını yürütüyor.

Kendi oluşturduğu küresel ekonomik kalkınma ekibi, Collaborative Commons ve Third Industrial Revolution (Üçüncü Sanayi Devrimi) için IoT (Nesnelerin İnterneti / fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı) altyapısını geliştirmek için şehirler, bölgeler ve ulusal hükümetlerle birlikte çalışıyor.

Aynı zamanda ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Bethesda kenti merkezli Ekonomik Eğilimler Vakfı'nın (FOET) kurucu başkanı.

Vakıf, küresel ekonomiye dahil olan yeni teknolojilerin ekonomik, çevresel, sosyo kültürel etkilerini inceliyor.

Jeremy Rifken son on yıldır Avrupa Birliği'ne ekonomi, iklim değişikliği ve enerji güvenliği alanlarında danışmanlık hizmeti veriyor.

Ayrıca AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve birçok AB ve Asya ülkesinin devlet başkanına danışmanlık yapıyor.

Avrupa Birliği'nin (Akıllı Avrupa olarak adlandırılan) küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliği üçlü sorununu ele alan Üçüncü Sanayi Devrimi uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planının baş mimarı olarak biliniyor.