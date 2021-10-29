Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: "Tezkereye 'evet' demek Cumhuriyet'e ihanettir"

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilirken, CHP ve HDP tezkereye hayır oyu vermişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tezkere oylaması öncesi yaptığı açıklamada, "Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"TEZKEREYE EVET DEMEK CUMHURİYET'E İHANET ETMEKTİR"

Tezkereye 'Hayır' oyu veren CHP'ye tepkiler devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç bir açıklama geldi. Muğla'da toplu açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Suriye-Irak tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse bu ülkenin saygı değer polisleri şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek. Bana da buna 'evet' de diyorlar. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem" ifadelerini kullandı.

CHP, AYNI İFADELERİNİ GEÇTİĞİ 6 TEZKEREYİ ONAYLAMIŞ

CHP tezkereye kılıf olarak, 'Irak ve Suriye diyerek tezkere birleştirilmesini' ve 'Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunması'nı sundu. 2014'ten bu yana 6 tezkere bu şekilde CHP'nin onayı ile geçti.

Kaynak: Sabah