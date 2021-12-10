Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfa'da fındık gafı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da üretildiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği buluşmaya katılarak konuşma yaptı.
Önündeki kağıtta yer alan tarıma ilişkin verileri okuyan Kılıçdaroğlu, "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir." dedi.
ŞANLIURFA İLK 25'TE BİLE DEĞİL
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına bile giremeyen Şanlıurfa ile ilgili bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre fındık üretimi yapılan ilk 25 kent şöyle:
Bu sözleriyle sosyal medyada alay konusu olan Kılıçdaroğlu'na Ordu Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından da cevap geldi:
Peki bundan fındığın haberi var mı? @kilicdarogluk pic.twitter.com/5Vbj0imWjq— Ordu Büyükşehir Belediyesi (@OrduBBld) December 9, 2021
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