Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na sürpriz davet
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Grup Toplantısı'na katılacak.
İç Politika 19.12.2022, 21:21
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın TBMM'de CHP grup toplantısına katılacak.
Halk TV programcısı İsmail Saymaz Konuşmasak Olmaz programında Halk TV Program Koordinatörü İpek Özbey'den gelen bilgiyi paylaştı.
Buna göre İBB Başkanı İmamoğlu, yarın CHP'nin grup toplantısına katılacak.
Kaynak: Odatv.com
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