Kılıçdaroğlu'ndan bedava elektrik sorusuna garip cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gitti. Kılıçdaroğlu burada Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve OSB Başkanları ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, görüşmede gündeme gelen konular hakkında bilgi verdi.

ÇİFTÇİLERE BEDAVA ELEKTRİK SÖZÜ SORULDU

Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa programında, bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılarak, aynı vaadin Adana için de düşünülüp düşünülmediği soruldu.

"ARAZİ VERİLİRSE ADANALI ÇİFTÇİYE DE VERİRİZ"

Kılıçdaroğlu, Adana'da söz konusu büyüklükte taşlık arazi olmadığını ve kendilerine bu arazinin tahsis edilmesi durumunda aynı sözlerin Adana için de geçerli olacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Urfa'da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verdikleri takdirde yani CHP'nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm araziye günej enerjisi sistemi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burda da veririz." dedi.