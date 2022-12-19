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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yanıt: 'Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İç Politika 19.12.2022, 15:32
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e yanıt: 'Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "6 lider 'Aday sizsiniz' derse elbette adayım" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına dair "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz" sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Adaylık konusunda kararı 6’lı masa verecek. Onların iradeleri dışında bir şey söylemem. 6 lider 'Aday sizsiniz' derse elbette adayım" diye konuştu.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın "Cumhurbaşkanı adayı 6 liderden biri olmalı" sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Doğal olanı 6’lı masadan birinin cumhurbaşkanı adayı olması. Masada uzun zamandır beraberiz birbirimizi tanıyoruz" diye konuştu.

"Çoklu aday olur mu" sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Masada çoklu aday konusu tartışılmadı. Tartışılabilir ama hiç konuşulmadı. Bir lider masaya getirilirse tartışılır" dedi.

"Saraçhane çağrısını Almanya’da öğrendim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezasının açıklandığı gün Almanya'ya ziyaret gerçekleştirerek eleştiriline Kılıçdaroğlu, "Olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmüyordum. Çünkü bu konuda yüzlerce içtihat vardı. Olayı sürekli takip ettim, karar çıkınca da özel uçakla döndüm. İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısını Almanya’da öğrendim" açıklamasında bulundu.

Kararının açıklanması üzere İYİ Parti lideri Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitmesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım'ın haksızlığa hukuksuzluğa tepki göstermesini doğal karşılamamız lazım" dedi.

Kararın açıklanmasının ardından Akşener ile İmamoğlu'nun sarılmasını değerlendiren CHP lideri, "Gördüm. Olabilir. Özel mekanlar da Meral abla diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil" diye konuştu.

Habertürk

#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #ankara
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