Kılıçdaroğlu'na zor soru

Millet İttifakı cephesinde kapalı kapılar ardında yapılan kirli pazarlıklar, entrikalar, örtülü vaatler tartışması sıcaklığını korurken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den dikkat çeken bir soru geldi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimi kazanmak uğruna kapalı kapılar ardında verdiği vaatler parti tabanında ve ittifak ortakları cephesinde tartışılmaya devam ediyor.

Ümit Özdağ'ın son açıklamalarıyla yeni bir rant pazarlığının ortaya çıkması partilileri ayağa kaldırdı. Kamuoyunda Kılıçdaroğlu'nun kimlere, daha neler vadettiği tartışılırken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den önemli bir soru geldi.

"NELER VADETTİN?"

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun, kendisini destekleyen terör örgütlerine ne sözler verdiğini sordu. Seçim döneminde terör örgütü yöneticilerinin sürekli Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptığını hatırlatan Kabaktepe, şunları söyledi:

Kıymetli dostlar, Türk siyasi tarihi açısından bir hayli ilginç gelişmelere şahitlik ediyoruz. Belki de ilk defa; bir muhalefet partisi genel başkanı, kendi ekibine ve seçmenlerine bile “bu kadar da olmaz!” dedirtti. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı, katıldığı canlı yayında öyle bir itirafta bulundu ki; tüm Türkiye şaşkına döndü.

Sayın Kılıçdaroğlu; 85 milyonun gözleri önünde birlikte yola çıktığı, mutluluk pozları verdiği, ortak sayısı halen belli olmayan çıkar masasını ve o masadaki liderleri nasıl kandırdığını bilerek ya da bilmeyerek milletimizle paylaştı.

Daha ilk gün; ‘başı entrika sonu ihanet’ diye tanımladığımız 6 +plus masa bizi yine yanıltmadı. Menfaatte birleşenler taksimatın daha ilk evresinde darmadağın oldu.

CHP’li yetkililerin; “yok öyle bir anlaşma” diyerek reddettiği protokol sorulduğunda CHP Genel Başkanı TV ekranlarında üstüne basa basa “var ama kimsenin haberi yok” dedi.

"PEMBE DİZİLERİ ARATMAYACAK BİR SENARYO, İHANET VE AYAK OYUNLARI..."

Yani kendisi seçim öncesi hayati bir anlaşma yapmış ama en yakın yol arkadaşlarının haberi yok… Ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz dediği masadaki liderlerin haberi yok… Seçmenin haberi yok! Pembe dizileri aratmayacak bir senaryo, ihanet ve ayak oyunları… Saklanan gerçekler bir bir ortaya dökülüyor.

Yaklaşık iki yıl boyunca “istişare ile birlikte yöneteceğiz” tiyatrosunu oynayanların, kapalı kapılar ardında birbirlerini nasıl ekarte ettiklerine, kişisel ikballeri için devletin en önemli makamlarını nasıl promosyon yaptıklarına ve düştükleri utanç verici durumlara milletçe şahitlik ediyoruz.

"TERÖR İLTİSAKLI GİZLİ ORTAKLARINA NE SÖZLER VERMİŞ OLABİLİR?"

Adaylığını garantilemek için toplam oyları yüzde 1’i bile bulmayan partilere 40 milletvekili veren Kılıçdaroğlu, sonradan eklemlenen bir partiye de, herkesten habersiz ve gizli; 3 bakanlık ve devletin en önemli kurumlarından birinin sözünü vermiş. Vah ki ne vah. Her gün yeni bir fiyaskoları düşüyor gündeme. Hem de kendi ağızlarından.

Göreceksiniz; daha ne kötülükler, ne ayak oyunları çıkacak…

Milletimizin her bir ferdinin aklında ise şu soru dolaşıyor:

İrili ufaklı birçok partiye başkan yardımcılıkları, bakanlıklar ve onlarca kurum sözü veren Kılıçdaroğlu, kendisini alenen destekleyen terörle iltisaklı gizli ortaklarına ne sözler vermiş olabilir?

Bu sorunun cevabı da elbet ortaya çıkacaktır."