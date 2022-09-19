Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da afişlerle şok karşılama: "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da CHP'lilerin "İHA ve SİHA üretimi duracak", "HDP'ye bakanlık verilebilir", "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor" sözlerinin yer aldığı afişlerle karşılama yapıldı.
İç Politika 19.09.2022, 17:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partililerle bir araya gelmek ve esnaf ziyareti gerçekleştirmek üzere Elazığ'a gitti. Programı dahilinde kent merkezinde gezecek olan Kılıçdaroğlu için bilboardlara dikkat çeken afişler asıldı.
Kılıçdaroğlu'na kendisinin ve bazı CHP'lilerin kullandığı şu ifadeler hatırlatıldı:
'İHA ve SİHA üretimi duracak', 'HDP'ye bakanlık verilebilir', 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor', 'Selahattin demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım'
Söz konusu afişlerde 'Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?' diye soruldu.
Kaynak: Yeni Şafak
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