Kılıçdaroğlu'na bir isim daha rakip oldu

CHP'de Özgür Özel'in ardından bir isim daha genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Prof. Dr. Örsan Öymen, genel başkanlığa adaylığını ilan etti.

ÖRSAN ÖYMEN KİMDİR?

Örsan Öymen 20 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya geldi. Prof. Dr. Örsan Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünde, Yüksek Lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe ve Doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe alanında yapmıştır. CHP üyesi ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi olan Örsan Öymen, Hıfzırrahman Raşit Öymen'in oğlu, gazeteci ve CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu gazeteci Mustafa Örsan Öymen'in oğludur.