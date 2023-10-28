Kılıçdaroğlu koltuğunu nasıl bırakacağını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şişli’de düzenen Üye Katılım Töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan 322 yeni üyeye temsilen 12 üyeye rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. -

Aday gösterilmesi halinde gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi.

CHP, bir hafta sonra kurultaya gidiyor. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kendisine Divan Başkanı olmasını önerdi. İmamoğlu teklifi kabul etti. Peki neden İmamoğlu? 39 milletvekili tartışması, partiyi danışmanlar yönetiyor iddiaları, DEVA'dan transfer haberleri, yol arkadaşlarının tepkileri…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'nün sorularını yanıtladı:

Sayın Babacan çok kırılmış, konuştunuz mu?

Kurultay'dan sonra kendisini ziyaret edeceğim.

Buluştuğunuz yer de sıkıntılıymış…

Bilmiyordum. Ben siyasetçiyim, herkesle her yerde buluşurum. Bina benim nerede sorun var, bilmem mümkün mü? Ben binayla değil, vatandaşla buluşuyorum.

Aklınızdan şu geçiyor mu, “Seçilseydim bu arkadaşlarımın hepsi yanımda olacaktı…”

Seçilseydim yanımda olacaklardı evet, şimdi karşımdalar… Kimin haklı olup olmadığını toplumun vicdanına bırakmak lazım. Gemi en kısa zamanda limana yanaşacak

Aday mısınız?

Hiçbir zaman ‘adayım' demedim ama örgüt aday gösterirse adayım.

Adaysınız yani… Peki gemi limana ne zaman yanaşacak?

En kısa zamanda…

O zaman neden adaysınız?

Gemiyi limana güvenli bırakmak için. Bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. CHP'nin yüz yıllık birikimini sürdürmemiz lazım. İmbikten süzülen bir birikim.

Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı?

Var ama görünür hale gelmesi lazım. Şimdilik bu kadar konuşalım.

Peki. Özgür Özel karşınızda yarışacak, nasıl bir rakip sizce?

Hiç konuşmam bu konuda. Aday oldu, demokratik bir yarış olsun. Bir engel çıkarsa önündeki engeli kaldırırız, güzel bir yarış olsun isteriz.