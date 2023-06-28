Kılıçdaroğlu-İmamoğlu vekalet kavgaları büyüyor

CHP'de yaşanan 'genel başkanlık' krizlerine bir yenisi daha eklendi. Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşıma İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan göndermeli bir yanıt geldi. İBB Başkanı'nın fotoğraflarını paylaşan Ongun, "Profil'den Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyan bayrağı açtı. 'Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi.

CHP'de yaşanan 'genel başkanlık' krizlerine bir yenisi daha eklendi. Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı." ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu ayrıca İmamoğlu'nu partide konuşulanları dışarı taşımakla suçladı.



CHP'de 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kriz tırmanarak büyüyor. Koltuk kavgasına son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Kaftancıoğlu verdiği son röportajında İmamoğlu'nu adeta aşağıladı. "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasaydı, çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" diyen Kaftancıoğlu ayrıca İmamoğlu'nu partide konuşulanları dışarı taşımakla suçladı.

Söz konusu paylaşıma İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan göndermeli bir yanıt geldi. İBB Başkanı'nın fotoğraflarını paylaşan Ongun, "Profil'den Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.