Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu çıkardığı yerde batıracak

CHP'de değişim rüzgarlarının başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını verdi. Yol haritasını salı ya da çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla açıklayacak olan İmamoğlu İstanbul'u kaybetmek istemiyor öte yandan yerel seçimlerin kazanılması için değişim çalışmalarını da destekliyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, “İmamoğlu, ‘İstanbul'u kaybedemeyiz’ diyecek ve yeniden İBB Başkanlığı'na aday olacağının işaretini verecek” dedi. Saymaz, “Ancak CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna da vurgu yapacak. ‘Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir’ görüşünü dillendirecek” ifadelerini kullandı.

Saymaz, salı ya da çarşamba günü yol haritasını açıklaması beklenen İmamoğlu ve CHP gündemiyle ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında, “CHP'lilerde ve muhalif seçmende ‘Türkiye'yi kurtaramadık, bari İstanbul elimizde kalsın’ hissiyatı egemen” dedi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

“İmamoğlu da kalesi gördüğü İBB'yi kaybetmek istemiyor. 2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olacaksa, ki öyle görünüyor, sırtını İstanbul'a vermekten başta bir yolu yok. Bu bir.

İkincisi şu: Çeyrek asır sonra alınan İstanbul'u kendi elleriyle AK Parti'ye teslim eden olmak istemiyor. İBB'nin anahtarını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya vermenin siyasi maliyeti, İstanbul'u seçimde kaybetmekten daha ağır gelebilir.

Üç: Olur da CHP'nin liderliğine seçilirse koltuğunu bırakacağı AK Parti, İmamoğlu dönemindeki karar ve işlemleri tahrifata uğratarak, aleyhinde kullanacaktır.”