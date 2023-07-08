Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için ne düşündüğünü açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu "Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar, yapıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde istediğini bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ikinci tur sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki 'değişim' talebine katılan isimler artarken partiye ve kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kurultay sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçimli kurultayın ne zaman yapılacağına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecini başlattık. İlçe Kongreleri İl Kongreleri yapılacak. O süreç normal olarak takip edilecek. Ardından da kurultay yapılacak. O süreç tamamlandıktan sonra kurultay tarihini yetkili organımız olan parti meclisimiz belirleyecek" dedi.

Kendisine ve partiye yönelik eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde ve saygı içinde yapılması gerekir. Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Bu kabul edilemez. Size şunu da söylemek isterim ki medyada da CHP’ye dönük bir soykırım var" dedi.