Kılıçdaroğlu hepsini görevden aldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu ana kadar kendisine danışmanlık yapan bütün isimlerin görevlerine son verdi.
İç Politika 15.06.2023, 19:52
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi.
CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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