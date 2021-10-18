Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu için "Cumhurbaşkanına hakaret" nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.
İç Politika 18.10.2021, 20:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.
Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.
Kaynak: AA
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