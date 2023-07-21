Kılıçdaroğlu gizli anlaşmayı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Ümit Özdağ ile imzaladıkları protokole ilişkin, "Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür." dedi.

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"CHP'nin Genel Başkanı olarak sizin de partinizde tek adam gibi davrandığınız ve yönetimi, herkesi değiştirebildiğiniz ama kendinizin değişmesi konusundaki süreçlerin önünü fiilen tıkadığınız yöndeki eleştirilere ne dersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Beni de değiştirecek olan kurultay, ben nasıl kendi kendimi değiştireyim? Yani ben kurultayın yerine geçebilir miyim? Hayır." yanıtını verdi.

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihraç edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, YDK'nin nasıl bir karar alacağını bilmediğini, YDK üyelerine "bunu ihraç edin" deme gibi bir durumun da olamayacağını ifade etti.

Özcan'a kişisel olarak kırgınlığı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, fakat parti olarak yapılanın yanlış olduğunu söyledi.

"O PROTOKOLLE İLGİLİ KONUŞMAM DOĞRU DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, "Seçim kampanyanız başarılı mıydı?" sorusu üzerine, seçim kampanyalarının başarılı olduğunu ifade etti.

14 Mayıs gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "kazandık, kazanıyoruz" açıklamaları sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Orada bir masanın etrafında toplanmış vaziyetteyiz. Yani ben de oradayım. Diğer arkadaşlar da orada. Sayın İmamoğlu da sayın Yavaş da orada. Dolayısıyla Faik Bey de orada. Faik bey mi açıklama yapsın? denildi, Faik bey ilk açıklamayı yapmıştı. Sonra sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun açıklama yapmaları yönünde bir görüş belirlendi." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Ümit Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna, "Var" karşılığını verdi.

Protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı dahil iki bakanlık sözü verip vermediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta." cevabını verdi.

CHP için seçim sonucunun yenilgi mi, zafer mi anlamına geldiğinin vatandaşlar için merak konusu olduğunun iletilmesine karşılık Kılıçdaroğlu, "Kazanamadık. Bir seçime girdik kazanamadık. Ama yenilgi de değil." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kendisine ilişkin çıkan ses kaydına ilişkin, "Benimle ilgili ses kaydını araştırıyoruz. Savcılığa bildireceğiz. Çünkü yasa dışı bir işlem." dedi.

- "KİMSEYE GİDİP 'BENİ ADAY GÖSTERİN' DEMEM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye demokrasiyi, insan haklarını getiren, düşünce özgürlüğünü savunan parti olduklarını söyledi.

Kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin soruyu Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorum. Hiçbir zaman 'ben adayım' demedim. Emin olun yani. Bundan önceki kurultaylarda da 'ben adayım' demedim. İlk genel başkan olduğumda da 'ben adayım' demedim. Ama o günün koşulları getirdi, evet aday olmam istendi. Delegeler, imzalar yapıldı, aday oldum. Kimseye gidip 'beni aday gösterin' demem, diyemem. Benim ahlakıma uygun değil. Partinin geleneklerine de uygun değil." şeklinde cevapladı.

"Aday olmamayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlarken Kılıçdaroğlu, "Ona bakarız. Olabilir tabii niye olmasın." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Yeşil Sol Parti aday çıkarırsa İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'i kaybetmek gibi bir endişeniz yok mu?" sorusuna, "Hayır. Alacağız. Sadece Ankara, İstanbul, Adana, Mersin... Zaten onlar bizim. Ayrıca biz örneğin Balıkesir'i, Bursa'yı, Manisa'yı, Denizli'yi alacağız." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul için İmamoğlu'nun, Ankara için de Yavaş'ın aday gösterilmesini istediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ilişkin bir başka soru üzerine, "Kazanacağız. Hiç endişe etmeyin." ifadesini kullandı.

İstanbul İl Başkanlığı seçimine ilişkin ise şu anda delege seçimleri olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, sonra ilçe ve il başkanlığı seçimlerinin yapılacağını, bu seçimin ağustosun sonu, eylülün başı gibi olabileceğini dile getirdi.