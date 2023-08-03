Kılıçdaroğlu değişim anketine inanmadı
Kılıçdaroğlu, değişim talebiyle gelenlerin önüne koyduğu ankete inanmadı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla başlayan değişim tartışmaları devam ederken değişim isteyen bir grubun yaptırdıkları bir araştırmayı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sundukları ortaya çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu bu gruba hiç beklemedikleri bir çıkışla karşılık verdi.
CHP kulislerinde konuşulan iddiaya göre, CHP'de, yerel seçimlerden önce değişimi savunanlar, yapılan araştırmalarda halkın yüzde 80'inin CHP'de değişim istediğini, partililer arasında da değişim talebinin yüzde 68 oranına ulaştığına dikkati çekti.
"HALKI DUYMUYOR MUSUNUZ?"
Araştırma sonuçları ile tabandan gelen talepleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ileten "değişimci" CHP'lilerin bu araştırma sonuçları ile birlikte, Kılıçdaroğlu'na "Sayın Genel Başkan, halkı duymuyor musunuz?" sorusunu da yönelttiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun ise bu iddialara katılmadığını söylediği ve "Seçimin ardından bu tür talepler gündeme gelmemişti, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı" yanıtını verdiği öğrenildi.
Öte yandan CHP lideri, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "Görevi bırakacak mısınız?" sorusuna "Ona parti karar verir tabi doğal olarak" şeklinde yanıtını vermişti.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
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|15. Sakaryaspor
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|18. Tuzlaspor
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