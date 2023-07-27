Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'na önce 'protokol yok' demiş

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'yle imzaladığı gizli protokolü önce reddettiğini, sonra 'varmış' dediğini açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yedili Masa ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı gizli protokolle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın Zafer Partisi'ne verileceğine dair protokolden haberdar olmadığını söyleyen Davutoğlu, "Bize İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere herhangi bir bakanlık konusu iletilmedi." dedi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Davutoğlu, "Bizim, İyi Parti’nin, diğerlerinin hangi bakanlığı alacağı belli değil. Bunlar ilkesel olarak konuşulmadan pazarlığa girildiğine ihtimal vermemiştim." ifadelerini kullandı.

Protokolle ilgili masadaki ortakların bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun önce kendisine "Böyle bir protokol yok. Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdandı” dediğini kendisinin de o akşam “Muhatabımız Kılıçdaroğlu’dur. O da ‘Yok öyle bir protokol dedi” minvaline konuştuğunu aktardı.

Sonra: Baktım protokol varmış

Bu konuşmanın üzerine Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Davutoğlu, “Kusura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş” ifadelerini kullandığını söyledi.