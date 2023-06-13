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Kılıçdaroğlu'dan zerre taviz vermeme sinyali

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğundan istifa etmek bir yana bu konuda zerre taviz vermeyeceğinin mesajını verdi; kendisini istifaya çağıran gazetecilere de, "satılmış kalemler" dedi.

İç Politika 13.06.2023, 14:48
Kılıçdaroğlu'dan zerre taviz vermeme sinyali

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında ilk grup toplantısında konuştu. 

İstifa edip etmeyeceği merakla beklenen Kılıçdaroğlu bu konuda taviz vermeyeceğinin sinyalini verirken, kendisini istifaya davet eden gazetecilere de "satılık kalemler" dedi.

Günlerdir Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini dile getiren Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı gibi isimleri hedef alan Kılıçdaroğlu'nun kürsüden cevabı sert oldu.

"Kalemi eline alıp önyargılarıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir." diyen Kılıçdaroğlu, "Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini yazan bütün gazetecilere saygım vardır." şeklinde konuştu.,

Kendisini sert sözlerle hedef alan isimlere aynı sertlikte karşılık veren Kılıçdaroğlu daha sonra, "Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Eleştirilerin tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp önyargılarıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Kalemini satan, kendisini savcı yerine koyup karar veren gazetecinin, gazeteciliğini sorgulamak benim görevimdir."

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer açıklamaları şöyle:

"O milletvekilinin derhal hapisten çıkıp gelmesi ve yemin etmesi gerekiyor. Anayasanın gereği olarak seçilen bir milletvekili gelseydi. Daha acı olanı ise Adalet Bakanı'nın tutuklu ile hükümlüyü ayıramayacak bir pozisyonda olmasıdır. Biz CHP'liler olarak neden diyoruz bu ülkenin temel taşıyız diye? İşte bunun için. Bizden olsun veya olmasın bir kişi haksızlıkla karşı karşıya kalıyorsa ona sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bir seçim dönemini geçirdik. Artısı ile eksisi ile elbette ki oturup değerlendireceğiz.

"85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz"

Bunun üzerinde soğukkanlı değerlendirme yapacağız. Güzel bir atasözümüz var; 'Yolu doğru olanın yükü ağır olur.' Yolumuz doğrudur ve yükümüz ağırdır. 85 milyonun yükünü çeken bir partiyiz biz. Biz her zaman ve her yerde haksızlığa uğrayanların yanında olduk. Biz düşüncesini ifade etmek istersen şiddet görenlerin yanında olduk, kendisini kimsesiz hissedenlerin yanında olduk.

"Kazanamadık..."

Bir değişim yapacaktık ülkemize demokrasiyi getirecektik. Beklediğimizi alamadık açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Kalemi eline alıp da önyargı ile hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan onurlu gazetecilik yapan bütün gazetecilere saygım vardır. Karalılıkla yolumuza devam edeceğiz. İnsanlık tarihi zulüm ile zalime karşı mücadele tarihidir.

"Bugün partimize yeni üye olan bir genç kardeşimle aynı heyecanı yaşıyorum"

Biz yenileneceğiz memleketin bu yalan ve iftira siyaset içerisinde bu memleketin olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu saraylıları elbette beraber göndereceğiz. Hiçbir vatandaşımıza kızgın küskün değiliz. Bahane bulmuyoruz üretmiyoruz. Tercihleri kararı ne olursa olsun hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Bizi ayrı kılmaya çalıştılar. Binbir iftira ve montajlarla aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Dokunulmazlık dosyaları ile bizi tehdit eder oldular. Hiçbir zalimin karşısında diz çökmedik ve çökmeyeceğiz. Bu partinin genel başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bugün partimize yeni üye olan bir genç kardeşimle aynı heyecanı yaşıyorum.

"Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin"

Biz ceplerinde idam fermanları ile vatan mücadelesi yapan bir gelenekten geliyoruz. Dokularımız inançlarımız çok farklıdır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. CHP'nin değerlerini her zaman korudum ve kolladım ve devam edeceğim.

"Değişimin önünü sonuna kadar açacağım, merak etmeyin"

Sarayın sofrasına diz kırmadım, doğru ve hak bildiğimi söylemekten asla geri adım atmadım. Çünkü bir CHP'li olmak bunu gerektiriyordu ve ben bunu yaptım. Önce ülkemizi partimizi seviyorsak bireysel beklentilerden tümüyle arınmak zorundayız. Gençlere seslenmek istiyorum gelin CHP'ye üye olun. Partinin yenilenmesinin güçlenmesinin önünü açacağım. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım, merak etmeyin. Bu ülkenin gençlerine kadınların siyaset yapma hakkını daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz."

#kemal kılıçdaroğlu
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