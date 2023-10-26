Kılıçdaroğlu çağrılarını umursamadığı İmamoğlu ile görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi.

4-5 Kasım’da 38. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek CHP’de kurultay gündemi devam ediyor. Kurultaya sayılı günler kala Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile dikkati çeken bir görüşme gerçekleştiriyor.

Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmede kulislere yansıyan bilgilere göre; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na kurultayda divan başkanı olması önerisini götürdü.

Genel merkez kaynakları, divan başkanlığına her iki tarafın da üzerinde anlaşacağı bir isim getirmek istendiğini belirtmişlerdi.

İmamoğlu’nun teklifi kabul edip etmeyeceği görüşmenin ardından netleşecek.