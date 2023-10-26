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Kılıçdaroğlu çağrılarını umursamadığı İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, "değişim" çağrılarını görmezden geldiği İmamoğlu ile ikinci kez Ankara'da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar birçok kez kendisine karşı, "değişim" yani "artık bırak" çağrısı yapan İmamoğlu'nun bu çağrılarını tamamen görmezden gelerek, ona kurultayda divan başkanlığı önerisinde bulunacağı belirtiliyor.

İç Politika 26.10.2023, 11:02 26.10.2023, 16:26
Kılıçdaroğlu çağrılarını umursamadığı İmamoğlu ile görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi.

4-5 Kasım’da 38. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek CHP’de kurultay gündemi devam ediyor. Kurultaya sayılı günler kala Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile dikkati çeken bir görüşme gerçekleştiriyor.

Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmede kulislere yansıyan bilgilere göre; Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na kurultayda divan başkanı olması önerisini götürdü.

Genel merkez kaynakları, divan başkanlığına her iki tarafın da üzerinde anlaşacağı bir isim getirmek istendiğini belirtmişlerdi.

İmamoğlu’nun teklifi kabul edip etmeyeceği görüşmenin ardından netleşecek.

#kemal kılıçdaroğlu #Ekrem İmamoğlu
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