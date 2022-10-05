Kılıçdaroğlu başörtüsüne ne zaman "bez parçası" demişti?

CHP Lideri'nin sözlerini değerlendiren Onur Erim, Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsüyle ilgili 'bez parçası' ifadesini hatırlattı.

"Kılıçdaroğlu'nun böyle bir sözünü hiç hatırlamıyorum"

O esnada Orhan Bursalı araya girerek, "Ben Kılıçdaroğlu’nun böyle bir sözünü hiç hatırlamıyorum. Başka CHP’liler söylemiş olabilir ama Kılıçdaroğlu baştan beri türbanla bir sorunu olmadığını söyleyen birisi." dedi.

Bursalı'nın sözleri sonrası Onur Erim, Kılıçdaroğlu'nun o ifadelerini canlı yayında açtı.

"Ben desteksiz atmam Orhan Bey buyrun." diyerek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinleten Erim, Bursalı'yı köşeye sıkıştırdı.

Bursalı ise, "Ama orada söylediği başka bir bağlamdı orada." diyerek CHP Lideri'nin ifadesini savunmaya çalıştı.

Erim ise Orhan Bursalı'nın sözlerine, "Ne bağlamı ya türbandan bahsediyorlar işte. Bu kadar da yapmayın Orhan Bey." yanıtını verdi.