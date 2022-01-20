Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu akşam yemeğinde buluştu
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi.
İç Politika 20.01.2022, 22:32
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından buluşmaya ait fotoğraf paylaştı.
Demir, fotoğrafı paylaşırken “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi” ifadelerini kullandı.
Üç liderin, ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
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