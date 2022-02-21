Kemal Kılıçdaroğu, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığının önünü kapattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adaylığına talip olurken, adı geçen diğer isimler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu konusunda da net konuştu.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İttifakı'nda belirsizlik sürüyor.

Adaylık için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismin dışında CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da en sık telafuz edilen isimlerin başında yer alıyor.

İki başkanın adaylığıyla ilgili ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir çıkış geldi.

"GÖREVLERİNE DEVAM EDECEKLER"

Reuters'ın sorularını yanıtlayıp gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı hakkında da konuştu.

Adaylıkla ilgili kendisine rakip gösterilen 2 ismin potansiyel Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bir soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, iki ismi de bir kez daha veto ederek, 'Görevlerine devam edecekler' dedi.