Kemal Kılıçdaroğlu'ndan üst üste gaflar
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK buluşmalarına katıldığı sırada yaptığı konuşmada üst üste gaflara imza attı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK buluşmalarına katıldı. Zonguldak'taki buluşmada Zonguldak'ı anlatmaya çalışan Kılıçdaroğlu 15 saniyede yaptığı iki gaf ile güldürdü. Kılıçdaroğlu'nun videosu çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı.
15 SANİYEDE İKİ GAF
Kılıçdaroğlu, önce Zonguldak'ın kömür rezervine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, "1.5 milyon ton rezerve sahibiz." dedi. Kılıçdaroğlu salondan gele uyarı sonrası, '1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız" dedi.
Kılıçdaroğlu birkaç saniye içinde bu kez de 'Uzun Hasan'ın topraklarındayız.' sözleri ile ikinci bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu yine salondan gelen uyarılar sonrası 'Afederiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız' diye hatasını düzeltti.
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN GÖNDERME: ŞAŞIRDIK MI?
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.
Sosyal medyada binlerce kişi de Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak tiye alan mesajlar yazdı.
Zonguldak’ımızdan bihaber Başkan!— Dr. Ömer Selim Alan (@dromerselimalan) January 13, 2022
Şaşırdık mı? pic.twitter.com/NrYtrpgWLv
Kaynak: Sabah
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