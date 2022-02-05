Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.