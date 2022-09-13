Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha: Sakarya zannetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Sakarya'daydı. Şehirde farklı kesimlerin temsilcileriyle temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, toplantı için Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi.

SAVAŞIN ANKARA'DA GEÇTİĞİNİ UNUTTU!

Kemal Kılıçdaroğlu, burada katılımcılara hitap etti. Savaşın Ankara ilçelerinde geçtiğini unuttu.

SAKARYA NEHRİ İLE ŞEHRİ KARIŞTIRDI

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu gafı, sosyal medyada dalga konusu oldu.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NIN EN KANLI SAVAŞI SAKARYA'DA YAPILDI"

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir."

Kaynak: Sabah