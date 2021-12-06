Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "ahlak dışı" el hareketi: Oturuma ara verildi

BMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçesi görüşmeleri sırasında söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir harekete imza attı.

Kılıçdaroğlu, "Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa da AB'deki enflasyonu da sırtımıza yüklüyorlar" ifadelerinin ardından AK Parti'li milletvekillerinin bulunduğu alana doğru el hareketi yaptı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Gelişme sonrası AK Parti'li vekiller yoğun şekilde tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davrandı. İç tüzük 160'a göre kaba ve yaralayıcı sözler yapmaktan kınanması gerekiyor." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ceza almasını istedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.