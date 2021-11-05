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Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'u mektupla büyükelçilere şikayet etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul muhalefeti devam ediyor. Kılıçdaroğlu, büyükelçilere Kanal İstanbul'u şikayet ettiği mektuplar gönderdi.

İç Politika 05.11.2021, 23:40
Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'u mektupla büyükelçilere şikayet etti

Türkiye, dev yatırımları arasına yeni bir eseri daha eklemeye hazırlanıyor.

İstanbul üzerindeki gemi trafiği ile akaryakıt ve tehlikeli maddeleri taşıyan gemi geçişlerine ilişkin yükün azaltılması amacıyla Kanal İstanbul'un temeli atıldı.

Ancak başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partileri her defasında engel olmaya çalışıyor.

BÜYÜKELÇİLERE MEKTUP GÖNDERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere Kanal İstanbul'un yapılmaması gerektiğini belirten bir mektup gönderdiğini açıkladı.

"İZİN VERMEYECEĞİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım." diyen Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"UYGULANMASININ ÖNLENMESİ İÇİN MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

"Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bu süreçte, "Kanal İstanbul" gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleyle taban tabana zıt niteliktedir.

Ülkemizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez zarar verecektir. İstanbul'a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. "Kanal İstanbul Projesi'nin uygulanmasının önlenmesi için mücadele vermeye devam edeceğim.

Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak benim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum."

Kaynak: En Son Haber

#kemal kılıçdaroğlu #Kanal İstanbul #büyükelçi #mektup
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