Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na "değişim" çağrısı

Seçim hezimetinin ardından CHP' lideri Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" mottosuyla başlatılan istifa çağrılarına bir destek de CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol'dan geldi: 13 yılda 12 seçim kaybetti.

7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12. hezimeti yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarına bir yenisi daha eklendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı harekete, partiden de çok sayıda isim katıldı. Son olarak CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'na 13 yılda 12 seçim kaybettiğini hatırlattı.

50 yıla yakın süredir CHP'de siyaset yapan Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'da partinin başına geçmesinin ardından 2011'de aktif siyaseti bıraktı.

"HİÇBİR ÜLKEDE BÖYLE BİR MUHALEFET LİDERİ YOK"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Anadol, "Sayın Kılıçdaroğlu 13 yılda 12 seçim kaybetti. Çağdaş, demokratik hiçbir ülkede tüm bunlara karşın koltuğunu koruyan başka bir ana muhalefet lideri bulunmuyor" sözleriyle istifa çağrısı yaparken değişim isteyenlere tepki gösterenlere de sert çıktı.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemek asla ona hakaret anlamına gelmez. Çağdaş dünyada seçimi kaybeden liderin ayrılması bir uygarlık, demokratlık, görgü ve en önemlisi sorumluluk göstergesidir. Buna ters bir uygulama antidemokratik bir görünüm sergilemekte ve kamuoyunda olumsuz etki yaratmaktadır" ifadesini kullandı.

Partide Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmalarını değerlendiren Kemal Anadol, "Değişim tartışması olumludur. Ama en tehlikeli yanı değişim kavramının içinin boşaltılmasıdır. CHP'de değişim, kişilerin ve kadroların yer değiştirmesinden ibaret değildir; olmamalıdır. CHP'nin sorunu yapısaldır. Değişim ancak bu yapının yenilenmesiyle gerçekleşir" açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yüzde 40 alamazsak hadi eyvallah deyip bırakacağız" sözlerini de hatırlatan Kemal Anadol, açık açık Genel Başkan'a koltuğu bırakması gerektiği mesajını yolladı.