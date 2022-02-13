KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
İç Politika 13.02.2022, 00:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.
Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.
Kaynak: AA
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