Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP'ye geri döndü
Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifa ettiği partisi MHP'ye yeniden üye olduğunu açıkladı.
İç Politika 16.07.2022, 15:28 16.07.2022, 15:31
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyüğümüz, liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı, şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.
5 Nisan'da kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kuruluna sevkinden sonra partiden istifa eden Ersoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından 14 Temmuz'da tekrar partiye üye olmak üzere davet edilmişti.
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