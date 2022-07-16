Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP'ye geri döndü

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyüğümüz, liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı, şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

5 Nisan'da kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kuruluna sevkinden sonra partiden istifa eden Ersoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından 14 Temmuz'da tekrar partiye üye olmak üzere davet edilmişti.