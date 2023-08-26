Karamollaoğlu'ndan ilginç itiraflar
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, seçimlerden sonra bir daha da kendine gelemeyen Millet İttifakı'nın yaptığı birçok şeyi ilk kez eleştirdi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Seçimlerle ilgili itiraflarda bulunan Karamollaoğlu, ''Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56’ları yakalama şansımız vardı. Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduk. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim bu belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama bunlar doğru değil. Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. 7 kişi konuşur mu? en fazla 3 kişi konuşur. Daha disiplinli olmalıydık. Eksiklerimiz, yanlışlarımız oldu. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?'' ifadelerini kullandı.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
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|2
|0
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|0
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|2
|0
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|O
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|3
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|6
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