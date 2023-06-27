Karamollaoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, seçimlere ortak listeden girdikleri CHP'nin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8’i CHP dışından gelmiş oydur." diyen Karamollaoğlu, "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." ifadelerini kullandı.

CHP'nin oyunun yüzde 17'lerde olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8’i CHP dışından gelmiş oydur." ifadelerini kullandı.

"Bazı gerçekleri görmezsek belli bir noktaya gelemeyiz." diyen Saadet Partisi lideri, "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, genel seçimlerle birlikte ittifakın sona erdiğini vurgulayıp, "Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz." dedi.

Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, aday olabilmek için CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı'nın küçük ortaklarının temsilcilerine tam 38 tane vekillik dağıtmıştı. İttifak ortağı partilerin milletvekillerinin CHP'den istifa ederek kendi partilerine geçişleriyle CHP’nin 135 olan milletvekili sayısı geçen dönem 146 olan sayının altında kaldı.

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen eleştirileri ise, "Biz 200 milletvekili çıkarsaydık ne olacaktı? Yani bizim planlarımızın günlük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir stratejimiz yok mu?" diyerek savunmuştu.