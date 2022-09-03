Karamollaoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak Abdullah Gül çıkışı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masada 'cumhurbaşkanı adayı' konusunda müzakere edilmediğini söyleyerek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını 'garipsemeyeceğini' söyledi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Abdullah Gül geçen sefer aday olmayı kabul etmişti. Bir tecrübesi var. Gündeme gelebilir, ben garipsemem." ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu, "Abdullah Bey'in öyle bir intiba (izlenim) doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Abdullah Bey'in bir tecrübesi var" görüşünü savundu.
TV 5'te Mehmet Yılmaz'ın sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı konusundaki görüşünü şu şekilde ifade etti:
"Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde hiç müzakere edilmedi. Geçen sefer Abdullah Bey'in (Gül) adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler başta Meral Hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı o da seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu. Bugün Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Düşünülebilir, olur olmaz ama şuan için kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer "aday olabilirim ittifak olursa" demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem."
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